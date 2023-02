Öğrenci evlerine erzak yardımı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla genç, yaşlı, engelli her kesimden vatandaşın yanında olan Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan üniversiteli gençler için de Öğrenci Evi Destek Paketi hazırladı. Sosyal medya hesabından müjdeli haberi veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Öğrenci evinde kalan gençler için destek paketimiz hazır. İkamet şartı aramıyoruz, Eyüpsultan'da yaşıyor olmanız yeterli. Unutmayın, her zaman yanınızda ve sizlerleyiz" dedi.Şampuandan peynire, çaydan yumurtaya, helvadan reçele kadar birçok üründen oluşan destek paketi, haziran ayına kadar her ay üniversite öğrencilerinin evlerine kadar ulaştırılacak. İlçe sınırları içerisinde öğrenci evlerinde kalan ve ikameti Eyüpsultan'da olan gençler, "eyupsultan.bel.tr" sitesinde bulunan formu doldurup başvuru yapabilecek. Bir kere başvuruda bulunmanın yeterli olacağı destek paketinden yararlanabilmek için 25 yaşından küçük olunması gerekiyor.Eyüpsultan'da öğrenci evinde yaşayıp, ikameti kendi memleketinde olan gençlerin ise Genç Eyüpsultan Instagram profiline özel mesajla isim, soyisim, Eyüpsultan'da ikamet ettiği adres, telefon numarası ve TC kimlik numaralarını yazarak başvuruda bulunmaları gerekiyor. Öğrenci Evi Destek Paketi'nden yararlanmak için son tarih 15 Şubat 2023.