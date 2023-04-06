Öğrenci, öğretmen ve velilerin kesilen saçları kanser hastalarına peruk oldu

ANNEMİN SÖZÜNÜ DİNLEMEDİM

6'ncı sınıf öğrencisi Büşra Baysoy, "Saçlarımı kestireceğim zaman babam ve anneme sormuştum. Babam izin verdi ama annem 'kestirme' dedi. Babam 'Kökü sende gerisi önemli değil' demişti. Ben de annemi dinlemedim ve saçlarımı 3 yıl önce kestirdim. Dün akşam kesilen saçlarımdan peruk yapıldığı haberini alınca çok mutlu oldum. O zaman 3'üncü sınıfa gidiyordum. Şu an 6'ncı sınıfa gidiyorum. Saçımı kestirdiğim için hiç pişman değilim yine kestirim duyarlı olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

'PERUĞU ALINCA HEYACANLANDI'

Peruğu alınca duygulanan Ayşegül Madanoğlu, "Kadınlar için uzun ve zor bir süreç. Bu peruklar bize moral olacak. Bir yıldan beri burada tedavi görüyorum. Peruk benim için büyük sürpriz oldu" dedi. Projenin sponsoru olan Aydın Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Serhan Avşar ise "Aydın Ticaret Odası İlkokulu'ndan gönüllü çocuklarımızın bağışladığı saçlarını peruk haline dönüştürdük. Tedavi gören hastalarımız moral olmasını istedik. Hepsine Allah şifa versin" diye konuştu.