Öğrenci pompalıyla okulu bastı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde, bahçeye sigara içerek girmek isteyen 11'inci sınıf öğrencisi İ.D. (16) ile kendisini uyaran okul müdür yardımcısı Suat A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İ.D., evine gidip pompalı tüfeği alarak geri döndü. İ.D., hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Suat A., özel güvenlik görevlisi G.M. ve öğrenci H.A. yaralandı. Gözaltına alınan İ.D. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.