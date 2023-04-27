Haberler Yaşam Haberleri Öğrenci pompalıyla okulu bastı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 28.4.2023

Öğrenci pompalıyla okulu bastı: 3 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Öğrenci pompalıyla okulu bastı: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde, bahçeye sigara içerek girmek isteyen 11'inci sınıf öğrencisi İ.D. (16) ile kendisini uyaran okul müdür yardımcısı Suat A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İ.D., evine gidip pompalı tüfeği alarak geri döndü. İ.D., hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Suat A., özel güvenlik görevlisi G.M. ve öğrenci H.A. yaralandı. Gözaltına alınan İ.D. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın: Panikle balkondan atlayıp yaralananlar var
Kılıçdaroğlu'nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek
Selçuk Bayraktar sabah.com.tr’ye konuştu: SİHA’lara ilk cevap teröristlerden değil HDP ve CHP’den geldi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan
7'li koalisyon ve Meral Akşener'e şok üstüne şok! Erzurum'da da boş meydana konuştu
AKKUYU'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler arasına giriyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: BDDK'dan yerli elektrikli araçlara özel kredi düzenlemesi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! İşte o anlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenci pompalıyla okulu bastı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA