Haberler Yaşam Haberleri Öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Giriş Tarihi: 4.02.2026

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesin Kargın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ateş idaresindeki 58 AHA 260 plakalı Güneykaya beldesindeki Şehit Sinan Göktaş Anadolu Lisesi ile Güneykaya İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servisi kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada servis şoförü ile birlikte 13 öğrenci yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
