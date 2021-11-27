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Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:09

Öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralılar var

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralılar var

Uşak’ta öğrencileri taşıyan minibüsle bir araç çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 10 öğrenci yaralandı.

Kaza, Uşak Merkez'e bağlı Atatürk Mahallesi Alparslan Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişiminde meydana geldi. Uşak'ta özel bir kolejde eğitim gören 10 öğrenciyi taşıyan Y.C. idaresindeki 64 Y 5009 plakalı servis minibüsü ile E.A. yönetimindeki 64 AAH 179 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüste bulunan 10 yaralı öğrenciye ve hafif ticari araçta bulunan 1 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından 11 yaralı kent genelindeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralılar var
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