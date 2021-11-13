Kocaeli’ndeki öğrenci servisi kazasından acı haber: 14 yaşındaki Ege...

Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak önce yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptı, ardından dere yatağına devrildi. Ankara Caddesi üzerindeki kazada Birsen Giriş isimli yaya olay yerinde yaşamını yitirirken,20 öğrenci yaralandı. Dereye uçan servis aracında sıkışan Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencileri saatler süren müdahale sonucu araçtan çıkartılarak hastanelere sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı'da sevk edildikleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bir acı haberde Darıca Farabı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geldi. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Rabia Üst(14) isimli öğrencide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kazadan bir üzücü haberde önceki gece geldi. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Ege Yılmaz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatı ile kazadaki ölü sayısı 5'e yükseldi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Feci kazanın son kurbanı olan Yılmaz'ın cenazesinin Gebze Beylikbağı Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Mimar Sinan mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Servis şoförünün uyuşturucu madde kullandığı, belgelerinin eksik olduğu yönündeki iddialar ise çok yönlü olarak araştırılıyor.