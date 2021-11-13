Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'ndeki öğrenci servisi kazasından acı haber: 14 yaşındaki Ege...
Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:03 Son Güncelleme: 13.11.2021 10:05

Kocaeli'ndeki öğrenci servisi kazasından acı haber: 14 yaşındaki Ege...

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’ndeki öğrenci servisi kazasından acı haber: 14 yaşındaki Ege...

Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesinde yaşanan okul servisi kazasında,  hastanede tedavi gören 14 yaşındaki Ege Yılmaz’ın da hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 5’e yükseldi.

Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak önce yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptı, ardından dere yatağına devrildi. Ankara Caddesi üzerindeki kazada Birsen Giriş isimli yaya olay yerinde yaşamını yitirirken,20 öğrenci yaralandı. Dereye uçan servis aracında sıkışan Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencileri saatler süren müdahale sonucu araçtan çıkartılarak hastanelere sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı'da sevk edildikleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bir acı haberde Darıca Farabı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geldi. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Rabia Üst(14) isimli öğrencide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kazadan bir üzücü haberde önceki gece geldi. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Ege Yılmaz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatı ile kazadaki ölü sayısı 5'e yükseldi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Feci kazanın son kurbanı olan Yılmaz'ın cenazesinin Gebze Beylikbağı Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Mimar Sinan mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Servis şoförünün uyuşturucu madde kullandığı, belgelerinin eksik olduğu yönündeki iddialar ise çok yönlü olarak araştırılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan
Son dakika: Fatih Terim'in lideri Marcao İtalyanları peşine sıraladı! Roma'dan sonra bir dünya devi daha...
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?
Son dakika haberleri: 12 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'ndeki öğrenci servisi kazasından acı haber: 14 yaşındaki Ege...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA