Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de korkunç kaza! Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 17 yaralı
Giriş Tarihi: 8.6.2023 20:35 Son Güncelleme: 8.6.2023 20:54

Kırıkkale'de korkunç kaza! Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 17 yaralı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde öğrenci servisi ve otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de korkunç kaza! Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 17 yaralı

M.K. (45) idaresindeki 71 FH 184 plakalı otomobil, ilçe girişi Sanayi Kavşağı yakınlarında E.Ç'nin (55) kullandığı 71 BF 392 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücü ile öğrenciler Z.D. (10), Ş.Ö. (9), N.S.K. (8), İ.K. (8), P.E.K. (8), T.K. (9), F.T.G. (10), G.K. (9), A.E. (9), B.Z. (8), İ.K. (8), R.S. (8), S.T. (10), C.A.Ü. (8) ile M.Ş. (42) ve S.Ç. (30) yaralandı. Ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere sevk edilen yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün de hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Kırıkkale gezisinin ardından ilçeye döndükleri belirtildi.

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Kırıkkale'de korkunç kaza! Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 17 yaralı
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