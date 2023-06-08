Kırıkkale’de korkunç kaza! Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 17 yaralı

M.K. (45) idaresindeki 71 FH 184 plakalı otomobil, ilçe girişi Sanayi Kavşağı yakınlarında E.Ç'nin (55) kullandığı 71 BF 392 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücü ile öğrenciler Z.D. (10), Ş.Ö. (9), N.S.K. (8), İ.K. (8), P.E.K. (8), T.K. (9), F.T.G. (10), G.K. (9), A.E. (9), B.Z. (8), İ.K. (8), R.S. (8), S.T. (10), C.A.Ü. (8) ile M.Ş. (42) ve S.Ç. (30) yaralandı. Ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere sevk edilen yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün de hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Kırıkkale gezisinin ardından ilçeye döndükleri belirtildi.