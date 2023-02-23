Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

Mardin'in Yeşilli ile Ömerli İlçeleri kırsal mahallelerinden, Çınaraltı Mahallesi ile Dereyanı Mahallesi arasında okul çıkışında öğrencileri alıp, evlerine götüren öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 14 yolcu yaralandı. Edinilen bilgilere göre taşımalı eğitim gören öğrencileri evlerine taşıyan öğrenci servisi, okul çıkışında öğrencileri ikamet adreslerine bırakırken, sürücünün direksyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin yönlendirildiği kaza mahallinde yaralı öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerin arasında durumu ağıır olanların da olduğu öğrenilirken, kaza mahalinde kazayla ilgili incelemeler başlatıldı.