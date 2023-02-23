Haberler Yaşam Haberleri Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı
Giriş Tarihi: 23.2.2023 17:24 Son Güncelleme: 23.2.2023 17:42

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

Mardin'de kaza yapan öğrenci servisinde edinilen ilk bilgilere göre 14 öğrenci yaralandı.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

Mardin'in Yeşilli ile Ömerli İlçeleri kırsal mahallelerinden, Çınaraltı Mahallesi ile Dereyanı Mahallesi arasında okul çıkışında öğrencileri alıp, evlerine götüren öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 14 yolcu yaralandı. Edinilen bilgilere göre taşımalı eğitim gören öğrencileri evlerine taşıyan öğrenci servisi, okul çıkışında öğrencileri ikamet adreslerine bırakırken, sürücünün direksyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin yönlendirildiği kaza mahallinde yaralı öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerin arasında durumu ağıır olanların da olduğu öğrenilirken, kaza mahalinde kazayla ilgili incelemeler başlatıldı.

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Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı
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