Haberler Yaşam Haberleri Öğrenci servisi sürücüsü öldürüldü
Giriş Tarihi: 3.1.2023 23:10 Son Güncelleme: 3.1.2023 23:18

Öğrenci servisi sürücüsü öldürüldü

Aksaray’da öğrenci servisi sürücüsü Kenan Özcan (27), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatımı kaybetti.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Öğrenci servisi sürücüsü öldürüldü

Akşam saatlerinde Ortaköy ilçesi Hıdırlı köyü yolunda meydana gelen olayda, ilçe merkezinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerini köylerdeki evlerine taşıyan Kenan Özcan, plakalı minibüsünün yanında kanlar içinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Özcan'ın, tabancayla 5 el ateş edilmesi sonucu öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları
Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı! Kanarya, Antalyaspor’u geriden gelerek mağlup etti…
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den 'Özerklik' itirafı!
SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' çağrısı! Çık açıkla
Yalı müraisi
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
Baykal fotoğrafının sırrı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Müthiş takasta düğümü Türkiye’nin duruşu çözdü
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenci servisi sürücüsü öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA