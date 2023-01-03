Öğrenci servisi sürücüsü öldürüldü

Akşam saatlerinde Ortaköy ilçesi Hıdırlı köyü yolunda meydana gelen olayda, ilçe merkezinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerini köylerdeki evlerine taşıyan Kenan Özcan, plakalı minibüsünün yanında kanlar içinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Özcan'ın, tabancayla 5 el ateş edilmesi sonucu öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.