Haberler Yaşam Haberleri Öğrenci servisinde taciz iddiasıyla suç duyurusu
Giriş Tarihi: 5.4.2022

Öğrenci servisinde taciz iddiasıyla suç duyurusu

Öğrenci servisinde taciz iddiasıyla suç duyurusu
Düzce'de 16 yaşındaki kız öğrenci D.Y., okula gitmek için kullandığı serviste şoför B.A.'nın kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. D.Y., savcılığa verdiği ifadesinde "Normalde önce beni indirip daha sonra diğer öğrencileri indiriyordu. Ancak o gün önce diğer öğrencileri indirdi. En son beni araçta bıraktı. Bulunduğu yerden arkasına doğru dönerek eliyle benim şalımı boyun bölgemden çekerek açtı. Elle tacizde bulundu. Bağıramadım. Çünkü şoke olmuştum. Eve gidince olayı anneme anlatamadım. Okulda olayı arkadaşıma anlattım" dedi. İfadesinde arkadaşının olayı rehber öğretmene anlatmasını söylemesi üzerine böyle yaptığını ve daha sonra annesini okula gelmesiyle şikayetçi olduklarını anlatan D.Y., daha sonra karşılaştığı servis şoförünün yine tacizde bulunduğunu söyledi. D.Y., darp, cinsel taciz ve hakaret iddiasıyla B.A'dan şikayetçi olduğunu kaydetti. D.Y.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, servis şoförü B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Başkan Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor...
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı
60’dan fazla çocuğa bulaştı: Tüm ürünleri geri çağırdılar!
SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Zelenski'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar geldi! Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Biden 'Bu bir savaş suçu' dedi! Rusya'ya yeni yaptırımlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenci servisinde taciz iddiasıyla suç duyurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA