Öğrenci servisinde taciz iddiasıyla suç duyurusu

Düzce'de 16 yaşındaki kız öğrenci D.Y., okula gitmek için kullandığı serviste şoför B.A.'nın kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. D.Y., savcılığa verdiği ifadesinde "Normalde önce beni indirip daha sonra diğer öğrencileri indiriyordu. Ancak o gün önce diğer öğrencileri indirdi. En son beni araçta bıraktı. Bulunduğu yerden arkasına doğru dönerek eliyle benim şalımı boyun bölgemden çekerek açtı. Elle tacizde bulundu. Bağıramadım. Çünkü şoke olmuştum. Eve gidince olayı anneme anlatamadım. Okulda olayı arkadaşıma anlattım" dedi. İfadesinde arkadaşının olayı rehber öğretmene anlatmasını söylemesi üzerine böyle yaptığını ve daha sonra annesini okula gelmesiyle şikayetçi olduklarını anlatan D.Y., daha sonra karşılaştığı servis şoförünün yine tacizde bulunduğunu söyledi. D.Y., darp, cinsel taciz ve hakaret iddiasıyla B.A'dan şikayetçi olduğunu kaydetti. D.Y.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, servis şoförü B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. DHA