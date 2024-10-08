Öğrenci servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay sabah erken saatlerde Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Fatih Sitesi, Şehit Muhammet Maden Sokak'taki durak önünde meydana geldi. İddiaya göre E. B.Y idaresindeki öğrenci servisi, Özkan Baş'a (36) yolcu durağı önünde çarptı. Öğrenci servisinin çarpmasıyla yerde sürüklenen Özkan Baş ağır yaralandı. Kaza anında otomobiliyle olay yerinden geçen BEUN Tıp Fakültesi'nde görevli bir hemşire, ağır yaralı Özkan Baş'a ilk müdahaleyi yaptı. Kaza sonrası bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Özkan Baş, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özkan Baş hayatını kaybetti. Servis sürücüsü ise kazanın ardından gözaltına aldı. Kozlu'da bir firmaya ait otobüs yazıhanesinde çalışan Özkan Baş'ın evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.