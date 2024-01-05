Öğrenci servisinin kaçırılması olayının detayları ortaya çıktı

Olay dün Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Kaçırılan servis aracı olayının detayları ortaya çıktı. Dehşete düşüren olayın ihbarı dün saban 07.00 sıralarında yapıldı. Polisi arayan bir kişi "Bir adam servis şoförümüzü indirip içinde öğrenciler var servisi kaçırıyor, Göztepe civarındalar şu an" diyerek servis aracının plakasını verdi.
ŞOFÖRÜN BİLGİSİ ALINDI
İhbarın ardından polis harekete geçti. Servis aracının şoförü Oğuz Ç. polise olayı şöyle anlattı; "Kadıköy Söğütlüçeşme Marmaray durağı önünden öğrenci alacağım esnada tanımadığım biri bana "aracınızın stepnesi düşüyor" dedi.
Bende bu konuşma üzerine kontrol etmek için aracı çalışır halde bırakarak aşağı indim. Daha sonra aracın arkasına geçerek stepneyi kontrol ediyordum. O sırada o kişi aracıma binerek hareket ettirdi. Engellemeye çalıştım. Şahısla boğuşmam oldu. Ve yaklaşık 100 metre sürüklendim. Yaralandım aracı durduramadım" dedi.
ÖĞRENCİLERİ BIRAKTI
Şoför aracın içinde 10 öğrenci ve 1 kadın hostesin olduğunu söyledi. Bunun üzerine geniş çaplı çalışma yapıldı. Bir süre sonra şoförü arayan kadın hostes, aracı kaçıran kişinin kendilerini bıraktığını söyledi. Pendik'de 19 mayıs Mahallesi'nde bırakılan hostes ve öğrencilerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.
"SİZİ BIRAKACAĞIM" DEDİ
Polise dehşet anlarını anlatan kadın hostes, aracın içinde cep telefonunu ve içerisinde 200 TL para bulunan cüzdanın kaldığını söyledi. Aracı kaçıran şüphelinin hostes kadına ve öğrencilere "Sizinle işim yok bırakacağım sizi" dediğini söyledi belirtildi.
ANKARA'DA YAKALANDI
Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş bulundu. Çalışma yapan Asayiş şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin Tolga N. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi kaçtığı Ankara'da yakaladı.