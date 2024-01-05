Öğrenci servisinin kaçırılması olayının detayları ortaya çıktı

Bende bu konuşma üzerine kontrol etmek için aracı çalışır halde bırakarak aşağı indim. Daha sonra aracın arkasına geçerek stepneyi kontrol ediyordum. O sırada o kişi aracıma binerek hareket ettirdi. Engellemeye çalıştım. Şahısla boğuşmam oldu. Ve yaklaşık 100 metre sürüklendim. Yaralandım aracı durduramadım" dedi.