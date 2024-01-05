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Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:34

Öğrenci servisinin kaçırılması olayının detayları ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de dün özel bir okula ait servis aracının kaçırılması olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre şüpheli kırmızı ışıkta duran servis aracı şoförüne "Aracınızın stepnesi düşüyor" dedi. Şoför lastiğe bakmak için araçtan indiğinde ise araç şüpheli tarafından kaçırıldı. Öğrencileri ve hostesi Göztepe'de araçtan indiren şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan 34 yaşındaki Tolga N., olduğu belirlendi. Takip sonucu şüpheli Ankara’da yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Öğrenci servisinin kaçırılması olayının detayları ortaya çıktı

Olay dün Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Kaçırılan servis aracı olayının detayları ortaya çıktı. Dehşete düşüren olayın ihbarı dün saban 07.00 sıralarında yapıldı. Polisi arayan bir kişi "Bir adam servis şoförümüzü indirip içinde öğrenciler var servisi kaçırıyor, Göztepe civarındalar şu an" diyerek servis aracının plakasını verdi.

ŞOFÖRÜN BİLGİSİ ALINDI

İhbarın ardından polis harekete geçti. Servis aracının şoförü Oğuz Ç. polise olayı şöyle anlattı; "Kadıköy Söğütlüçeşme Marmaray durağı önünden öğrenci alacağım esnada tanımadığım biri bana "aracınızın stepnesi düşüyor" dedi.

Bende bu konuşma üzerine kontrol etmek için aracı çalışır halde bırakarak aşağı indim. Daha sonra aracın arkasına geçerek stepneyi kontrol ediyordum. O sırada o kişi aracıma binerek hareket ettirdi. Engellemeye çalıştım. Şahısla boğuşmam oldu. Ve yaklaşık 100 metre sürüklendim. Yaralandım aracı durduramadım" dedi.

ÖĞRENCİLERİ BIRAKTI

Şoför aracın içinde 10 öğrenci ve 1 kadın hostesin olduğunu söyledi. Bunun üzerine geniş çaplı çalışma yapıldı. Bir süre sonra şoförü arayan kadın hostes, aracı kaçıran kişinin kendilerini bıraktığını söyledi. Pendik'de 19 mayıs Mahallesi'nde bırakılan hostes ve öğrencilerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

"SİZİ BIRAKACAĞIM" DEDİ

Polise dehşet anlarını anlatan kadın hostes, aracın içinde cep telefonunu ve içerisinde 200 TL para bulunan cüzdanın kaldığını söyledi. Aracı kaçıran şüphelinin hostes kadına ve öğrencilere "Sizinle işim yok bırakacağım sizi" dediğini söyledi belirtildi.

ANKARA'DA YAKALANDI

Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş bulundu. Çalışma yapan Asayiş şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin Tolga N. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi kaçtığı Ankara'da yakaladı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yapacağı soruşturmada şüphelinin suç makinası olduğu ortaya çıktı. Tolga N., çeşitli suçlardan toplam 13 ayrı suç kaydı çıktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

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Öğrenci servisinin kaçırılması olayının detayları ortaya çıktı
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