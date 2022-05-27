Öğrenci ve ailesine, 3 ay süreyle dayakçı öğretmene karşı koruma tedbir kararı

DÖVDÜĞÜ ÖĞRENCİYLE KONUŞMAK İSTEMİŞ

20 Mayıs günü sabah saatlerinde Ortaköy ilçesi Aksaray Caddesi'nde T.K. ile ağabeyi E.K. (15) okula gitmek için caddede servis beklerken, kendisini darbeden Ali Rıza Y. ile karşılaştı. Ali Rıza Y., T.K.'ye konuşmak istediğini söyledi. Korkan T.K. durumu babası Duran T.'ye anlattı. Bir gün sonra çocuklarını servise götüren Duran T. caddede Ali Rıza Y. ile karşılaşıp oğlu T.K. ile konuşmasına tepki gösterdi.

Ali Rıza Y. ile Duran T. arasındaki tartışma yumruklaşmaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Duran T., olay sonrası Ortaköy Devlet Hastanesi'ne gidip darp raporu alarak, Ali Rıza Y.'den şikayetçi oldu. Ali Rıza Y. de Duran K.'den şikayetçi oldu. Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, T.K. ile ailesine, Ali Rıza Y.'ye karşı 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verdi.

Duran K., "Oğlum okulun servisini beklerken, eski öğretmeni de aynı cadde üzerinde servis beklediği sırada oğluma 'gel konuşalım' demiş. Oğlum da korkup eve gelerek durumu bana anlattı. Ben de ertesi gün çocuklarımı servise bindirmek için onlara eşlik ettim. Ali Rıza Y.'yi görüp bizimle uğraşma dedim. Bana yumruk atıp saldırdı. Ben de ona karşılık verdim. Çevredeki vatandaşların arayı girmesiyle kavgayı ayırdılar" dedi. (DHA)