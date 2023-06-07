Öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin'i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaçan iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.