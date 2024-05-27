Öğrenciler bu okula gelmek için can atıyor

Samsun'un Canik İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütürken hayata geçirdiği Orman Okulu projesiyle takdir toplayan eğitimci Mustafa Uzunlar, benzer bir projeyi bu kez görev yaptığı Tekkeköy ilçesinde hayata geçirdi. Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar'ın kurduğu Tabiat, Tarih ve Arkeoloji Okulu'na öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Öğrencilerin sportif aktiviteler ve doğa yürüyüşü yaptığı bu okulu ziyaret etmek için aylar öncesinden randevu almak gerekiyor.Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan ve 2023 Eylül ayında açılan okulu şu ana kadar 3 bin 700 öğrenci ziyaret etti. Eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 4 bin 500 civarında öğrencinin daha okulu ziyarete gelmesi bekleniyor. Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, "Gelen öğrenciler iki gün boyunca 5 farklı atölyede eğitim alıyor, daha sonra arkeoloji vadisi üzerinde doğa yürüyüşü yapıyorlar. Öğrenciler doğa sporlarının yanı sıra kampçılık üretim atölyesi ve yaşam becerileri atölyesinde sanatsal kültürel etkinlikler, ayrıca yöresel yemekler yapıyorlar" dedi.