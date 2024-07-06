Öğrenciler İstanbul’u keşfediyor

Paris Yunus Emre Enstitüsü ile İbn Haldun Üniversitesi işbirliğinde ve DİTİB Fransa desteğiyle "Yaşadığın Şehri Tanıyor Musun?" isimli proje hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Türk ve Fransız öğrencilerin İstanbul ve Paris'in kültürel zenginliklerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Bu kapsamda İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin önünde toplanan öğrenciler tarihi yerleri keşfediyor. Projenin içeriğinde şehirlerin kültürel ve tarihi özelliklerini yansıtan tematik geziler ve programlar bulunuyor. Projede iki kadim şehrin tarihi, sosyolojisi, akademisi ve medyası programlar dâhilinde işlenen temalar arasında yer alıyor.