Öğrenciler karne ve yaz tatili heyecanı yaşadılar

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler 11 Eylül 2023'e kadar tatil yapacak olan öğrenciler karnelerini alırken büyük heyecan yaşadılar. Öğrencilerin bu heyecanına velileri de ortak oldu. Yıl sonu karne töreni olarak İstanbul'daki okullardan Bahçelievler'deki Bülent Ecevit Ortaokulu'nda eğitim ve öğretim yılı boyunca çeşitli spor, müzik, resim, şiir ve tüm etkinlikte başarılı olan öğrenciler ile okuldaki sınıflarda ve okul genelinde başarılı olan öğrenciler altın ve hediyelerle ödüllendirildi.

Okullarda düzenlenen yılsonu etkinlikleri ile birlikte karnelerini alan öğrenciler tatil günlerinin heyecanını yaşadılar. Öğretmenlerinin ellerinden karnelerini alan öğrenciler planladıkları yaz tatilinin hazırlıklarına başladılar. Okul idaresindeki müdür ve öğretmenler karne verdikleri öğrencilerine yaz tatilini nasıl geçirmeleri konusunda önerilerde bulundular.