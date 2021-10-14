“Öğrenciler mafya liderine desteğe götürüldü” iddiasına soruşturma

Öğrenci velilerinin iddiasına göre, Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaklaşık 150 öğrenci sabah okula geldiğinde beden eğitimi öğretmenleri A.S. tarafından derse girmeden önce araçlara bindirilerek Nizip'e götürüldü. Öğretmen A.S.'nin, çoğu sporcu olan öğrencilerini Nizipli mafya lideri olan H. Ş.'nin Nizip Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 13 Ekim tarihli duruşmasına götürdü. Olay, Nizip Adliyesi önünde bekleyen öğrencilerin Gaziantep'e dönüşünde Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan yol kontrolünde ortaya çıktı. 9 minibüsle okula geri dönen öğrenciler çevirmede kimlik soran polise durumu anlatınca olay ailelerine bildirildi. Ailelerin şikâyeti sonrası harekete geçen Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beden Eğitim öğretmeni A.S. ve iki müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezde bulunan bir lisede görevli olan bir öğretmenimiz çalıştığı okulda eğitim gören öğrencilerden bir kısmını yasal izin olmaksızın araçlarla Nizip ilçesine götürmüş, güzergâhta bulunan polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolünde durum anlaşılmıştır. Olayın idari makamlar tarafından haber alınmasına müteakip ivedi olarak 13.10.2021 tarihinde açılan soruşturmada ilk etapta bahse konu öğretmen ve iki idareci açığa alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir" denildi.