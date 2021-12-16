Öğrenciler polisle el ele

Van İl Emniyet Müdürlüğü farklı ilçelerde çeşitli yaş gruplarından öğrencilerle bir araya geldi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların sosyal gelişimleri desteklendi. "Bizimle Gülümse Van" projesi kapsamında; İpekyolu düzenlenen masa tenisi kursunu başarıyla tamamlayan ortaokul öğrencilerine sertifikaları emniyet güçleri tarafından takdim edildi.

YERLİ MALI VE DOĞAYI TANIDILAR

Yerli malı haftası sebebiyle Tuşba'da anaokulu öğrencilerini ziyaret eden emniyet güçleri öğrencileri çeşitli yiyecekler götürerek yerli malı haftası kutlandı. Çeşitli aktivitelerin yapıldığı etkinlikte öğrenciler hem yerli malı kullanımının önemini kavradı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Öte yandan öğrencilere doğa sevgisini aşılamaka amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin de destek verdiği etkinlikte ilk ve orta okul öğrencileri 30 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.