Öğrenciler SMA’lı Muhammet’e destek oldular

Kayseri Melikgazi'de Şehit Orhan Tahtasakal İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri meyveleri okulda öğrencilere sattı. Elde edilen yaklaşık 1500 TL ise 6 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan, yaklaşık 1 yıl önce valilik onaylı kampanyası başlatılan Muhammet Yusuf Aktaş'a (2) bağışlandı. SMA Tip-1 hastası Muhammet Yusuf'un ablası Melisa Aktaş da okulun böyle bir projeyle diğer okullara örnek olduğunu vurgulayarak, "Biz kampanyada herkesin desteğini bekliyoruz. İlacımızın Türk kurunda fiyatı 60 milyon TL. Şu an da 20 milyon TL toplandı" dedi. DHA