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Giriş Tarihi: 16.12.2022 20:30 Son Güncelleme: 16.12.2022 20:43

Öğrenciler yerli malı haftasında yedikleri yemekten zehirlendi

İstanbul Arnavutköy'de bir ortaokulda yerli malı haftası etkinliklerinde yedikleri yemeklerden rahatsızlanan 50'ye yakın öğrenci karın ağrısı, kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Öğrenciler yerli malı haftasında yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde bulunan ortaokulun öğrencileri, yeri malı haftası nedeniyle düzenledikleri programda yemek yiyen öğrenciler topluca zehirlendi.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan 50'ye yakın öğrenci, haber verilmesi üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı öğrencilerin özel araçlarla, bazılarının öğretmenleri ile geldiği hastaneye öğrenci velileri de akın etti. Gıda zehirlenmesi tespit edilen 50'ye yakın öğrencinin 35'i Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken diğerleri ise çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Öğrenciler yerli malı haftasında yedikleri yemekten zehirlendi
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