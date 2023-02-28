Öğrencilerden depremzedelere oyuncak paketi

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle "Çocuklar gülerse dünya güler" sloganı ile Toki Ali Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri depremden etkilenen kardeşlerine oyuncak ve kırtasiye malzemeleri gönderdi. Gönderilen oyuncak ve kırtasiye malzemelerin bulunduğu kolilere mesajlar yazılarak depremzedelerin acıları paylaşıldı.

AFET BÖLGESİNDEKİ KARDEŞLERİ İÇİN OYUNCAK GÖNDERDİLER

"Mesafeler sevmeye engel değil " sloganı ile Siteler İlkokulu öğrencileri afet bölgesindeki kardeşleri için hediye kolileri hazırladı. İstanblul'daki Meslek Liseleri tarafından üretilen, Anaokulu ve İlkokullar tarafından donatılan 3 kontenyer sınıf Malatya'ya ulaştırıldı.

MESLEK LİSELERİNDE KONTEYNER SINIFLAR HAZIRLIYORLAR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Meslek liselerimiz tam kapasiteyle deprem bölgesindeki birçok ihtiyaca yönelik üretim gerçekleştiriyor. Meslek liselerimizde üretilen konteyner sınıflar hızla deprem bölgesine gönderiliyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ilcelerimizle birlikte eğitime ve yardıma ihtiyaç duyulan her yerdeyiz" denildi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER OYUNCAKLAR VE EĞİTİM MATERYALLERİ HAZIRLADILAR

Esenyurt ilçesindeki Okul Öncesi Öğretmenleri ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından deprem bölgesindeki çocuklara oyuncaklar ve eğitim materyalleri hazırlandı Sahiplerine ulaşmak üzere Kahramanmaraşa'a gönderildi.

DEPREM BÖLGESİNDE KULLANILACAK SOBA ÜRETİYORLAR

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki meslek liselerinde deprem bölgesinde kullanılacak sobalar üreterek, depremzedelerin soğukta kalmaması için destek veriliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri sosyal medya hesabından depremzedeler için üretim yapan ve yardımda bulunan emeği geçen okul idarecilerine öğretmenlere ve öğrencilere bu anlamlı üretimden dolayı teşekkür ettiler.