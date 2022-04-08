Öğrencilerden İBB’ye protesto

İstanbul'da farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zammı protesto etmek için M2 Hacıosman-Yenikapı Metro hattında protesto düzenledi. İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu Vezneciler İstasyonunda toplanan bir grup öğrenci zammı protesto ederek "Akbil basma, turnikeden atla" diyerek turnikelerden atlama eylemi yaptı.

Turnikelerden ücret ödemeden atlayan öğrencilerden Ulaş Uslu, "Ulaşım en temel insani haktır. Zam yapılmasını kabul etmiyoruz. Ulaşım müreffeh ve nitelikli bir şekilde olacak. Akbil basmayalım turnikeden atlayalım" dedi. Öğrenciler metro istasyonda bir süre slogan attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Öte yandan İBB yönetimi, göreve geldiğinde 2,60 TL olan tam bilet fiyatını önce 5,48 TL'ye çıkardı. Ekrem İmamoğlu'nun son zammıyla tam bilet fiyatı 7,67 TL'ye yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşımda yüzde 195 zam gerçekleştirdi. 2.5 yılda toplu taşımaya yüzde 195 zam yapan yönetim son 3 ayda ise peş peşe yaptığı zamlarla yüzde 90 zam yaparak rekor kırdı.

İBB yönetimi daha önce;

*29 Temmuz 2021'de yapılan yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 275 liradan 316 liraya çıktı. Öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.50 liraya yükseldi.

*24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti.

*6 Nisan 2022'de ise yüzde 40'lık zam ile aylık mavi kart 602 lira, öğrenci aylık mavi kart ücreti ise 109 lira oldu.