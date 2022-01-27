Haberler Yaşam Haberleri Öğrencilere dayak atıp sosyal medyada paylaşıyorlar
Giriş Tarihi: 28.1.2022

Öğrencilere dayak atıp sosyal medyada paylaşıyorlar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Öğrencilere dayak atıp sosyal medyada paylaşıyorlar
İZMİR'İN Konak ilçesinde A.Ç. ve B.D. isimli kızların da dahil olduğu bir grup, Mithatpaşa Karantina Parkı'nda H.K. (16) ve İ.E. (16) adlı iki genç kızı darp etti. A.Ç. ile B.D.'nin arkadaşları ise, kavgayı ayırmak yerine cep telefonu ile o anları kayda aldı. Büyük şok yaşayan iki kız, darp edildikleri görüntülerin internette yayılmasıyla bir kez daha sarsıldı. İ.E.'nin babası O.E., suç duyurusunda bulununca olayın aslı anlaşıldı. İki şüphelinin, dayak görüntülerini internette paylaşıp fenomen olmak için olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Baba O.E., "İlk gördüğümde canım çok yandı. Fenomen olabilmek için, tık alabilmek için genç kızların hayatlarını karartıyorlar" derken avukat Abdi Yaşar ise müvekkili H.K.'nın şeker hastası olduğunu belirterek "Bunu söylemesine rağmen kafasını yere vurmuşlar. Orada ölebilirdi" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken’den ilk paylaşım!
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt verdi: Cumhurbaşkanımız ihaleye imza atmaz
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Son dakika: MGK'da Ukrayna vurgusu! Sağduyu için çağrı yapıldı
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, kadına şiddet uyguladı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Öğretmenlerin tazminatlarına yüzde 120 zam...
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Yarıyıl tatili uzayacak mı?
YASİN SURESİ OKUNUŞU - Yasin Suresi Duası Arapça Yazılışı, Yasin-i Şerif Türkçe Anlamı Dinle Ve Diyanet Meali
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencilere dayak atıp sosyal medyada paylaşıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA