Öğrencilere dayak atıp sosyal medyada paylaşıyorlar

İZMİR'İN Konak ilçesinde A.Ç. ve B.D. isimli kızların da dahil olduğu bir grup, Mithatpaşa Karantina Parkı'nda H.K. (16) ve İ.E. (16) adlı iki genç kızı darp etti. A.Ç. ile B.D.'nin arkadaşları ise, kavgayı ayırmak yerine cep telefonu ile o anları kayda aldı. Büyük şok yaşayan iki kız, darp edildikleri görüntülerin internette yayılmasıyla bir kez daha sarsıldı. İ.E.'nin babası O.E., suç duyurusunda bulununca olayın aslı anlaşıldı. İki şüphelinin, dayak görüntülerini internette paylaşıp fenomen olmak için olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Baba O.E., "İlk gördüğümde canım çok yandı. Fenomen olabilmek için, tık alabilmek için genç kızların hayatlarını karartıyorlar" derken avukat Abdi Yaşar ise müvekkili H.K.'nın şeker hastası olduğunu belirterek "Bunu söylemesine rağmen kafasını yere vurmuşlar. Orada ölebilirdi" diye konuştu.