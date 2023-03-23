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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Öğrencilere holokost eğitimi verilecek: Nazi selamı krizi çözüldü

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Öğrencilere holokost eğitimi verilecek: Nazi selamı krizi çözüldü
İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) ve Ulus Özel Musevi Lisesi (UAAL) futbol takımlarının 14 Mart'taki liselerarası karşılaşmasına Nazi selamı damga vurmuştu. Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin gol sevincini Nazi selamı ile göstermesine gelen tepkiler üzerine okul, özür dileyerek soruşturma başlattığını duyurmuştu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olayla ilgili geçtiğimiz günlerde Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi yöneticileri bir araya geldi. Toplantıya katılan Üsküdar Amerikan Lisesi okul müdürü, müdür yardımcısı, takım koçu, takım kaptanı ve öğrenci temsilcileri Özel Musevi Lisesi'nden özür diledi. Musevi Lisesi'nden velilere gönderilen mesajla duyurulan kararda, olaya karışan öğrencilere holokost eğitimi verileceği belirtilerek, "Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için sıfır tolerans gösterilmesi ve holokost eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda fikir birliğine varıldığı" belirtildi.

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Öğrencilere holokost eğitimi verilecek: Nazi selamı krizi çözüldü
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