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Giriş Tarihi: 19.2.2022 12:57 Son Güncelleme: 19.2.2022 13:17

Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmene 168 yıl

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmene 168 yıl

Ankara’da bir lisede öğrenim gören 8 kız öğrencinin beden eğitimi öğretmeni E.D.’nin kendilerine cinsel içerikli davranışlarda bulunduğu yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında E.D. hakkında 8 kız öğrenciye yönelik ‘Çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı’ suçundan 168 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir lisede öğrenim gören kız öğrenciler beden eğitimi öğretmeni E.D.'nin cinsel içerikli hareketlerde bulunması üzerine durumu ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından Çocuk İzleme Merkezi'nde psikolog gözetiminde ifade veren D.M., E.D.'nin farklı zamanlarda kendisini taciz ettiğini belirtirken, bir diğer öğrenci odasında aynı şekilde kendisini taciz ettiğini söyledi.

168 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında E.D. hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan, bakım ve gözetim yükümlülüğü olan eğitici olması nedeniyle ilgili artırım maddeleri de uygulanarak 168 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, E.D.'nin tüm dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda üzerine atılı 'cinsel istismar' suçunu işlediği, her ne kadar savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek yanlış anlaşıldığını iddia etse de öğrencilere yönelik davranışlarını cinsel duyularını tatmin için yaptığı kaydedildi.

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Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmene 168 yıl
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