Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmene 168 yıl

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir lisede öğrenim gören kız öğrenciler beden eğitimi öğretmeni E.D.'nin cinsel içerikli hareketlerde bulunması üzerine durumu ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından Çocuk İzleme Merkezi'nde psikolog gözetiminde ifade veren D.M., E.D.'nin farklı zamanlarda kendisini taciz ettiğini belirtirken, bir diğer öğrenci odasında aynı şekilde kendisini taciz ettiğini söyledi.

168 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında E.D. hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan, bakım ve gözetim yükümlülüğü olan eğitici olması nedeniyle ilgili artırım maddeleri de uygulanarak 168 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, E.D.'nin tüm dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda üzerine atılı 'cinsel istismar' suçunu işlediği, her ne kadar savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek yanlış anlaşıldığını iddia etse de öğrencilere yönelik davranışlarını cinsel duyularını tatmin için yaptığı kaydedildi.