Öğrencilerin çamurla sınavı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden sağanak yağış okula giden öğrencilere zor anlar yaşattı. Esenyurt ilçesinde bazı yolları su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Piri Reis Mahallesi'nde ise Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu'na giden öğrencilerin kullandığı köprü ise çamur içinde kaldı.Sabah okula giden öğrenciler, köprüyü kullanırken zor anlar yaşadı. Öğrencilerin köprünün korkuluklarına tutunarak ilerlemeye çalıştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hava sıcaklığının 28 derecelerden bir anda 15-16 derecelere kadar düştüğü İstanbul'da gelecek hafta itibarıyla sıcaklıkların 28 dereceye yükseleceği kaydedildi.