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Giriş Tarihi: 5.12.2021 01:38

Öğrencilerin doğalgaz faturaları belediyeden

Öğrencilerin doğalgaz faturaları belediyeden

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'da ikamet eden üniversite öğrencilerinin doğalgaz faturalarının belediye tarafından ödeneceğini açıkladı.

Türkmen, ilk etapta sosyal medya üzerinden "Üniversite için İstanbul'a gelen, Üsküdar'ımızda ikamet eden sevgili kardeşlerim, size öyle bir müjdem olacak ki, içiniz ısınacak! Takipte kalın... Çorba değil" diyerek merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. Ardından bir öğrenci evini ziyaretinde müjdeyi açıkladı: "Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen ve Üsküdar'ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz var demiştim. Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyenize başvurun. Çünkü kış boyunca doğalgaz faturalarınızı biz ödeyeceğiz." Türkmen'in bu kararı üniversite öğrencileri tarafından sevinçle karşılandı.

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Öğrencilerin doğalgaz faturaları belediyeden
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