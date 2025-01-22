Öğrencilerin güvenliği emin ellerde

TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na sunum yapan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler, okul ve çevresinde güvenli eğitim ortamının sağlanması, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması, internet kafe ve benzeri yerlerin denetlenmesi, okul yönetimleriyle işbirliği yapılması gibi başlıkları içeren genelgenin 81 il valiliğine gönderildiğini hatırlattı. Çiftçiler, öncelik derecesi yüksek olan ve riskli olarak değerlendirilen 1219 okulda sabit olarak 1031 okul kolluk görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Bu polis memurlarının sürekli okulda durduğunu kaydeden Çiftçiler, 43 bin 874 okulda ise 19 bin 856 eğitim koordinasyon görevlisi bulunduğunu ifade etti. Bunların telefonlarının okul müdürlüklerinde bulunduğunu, çağrı üzerine hızlı bir şekilde okullara gelindiğini belirten Çiftçiler, ayrıca okul giriş çıkış saatlerinde 5 bin 803 ekibin görevlendirildiğini söyledi. Göç İdaresi Başkanlığı'nın çalışmalarını da anlatan Çiftçiler, komisyonda, Türk ve yabancı çocuklar arasında karşılıklı uyumu kolaylaştırmak için özel olarak geliştirilmiş bir çizgi karakter olan MUYU'yu da anlattı.

2 BİN ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Çiftçiler, söz konusu çizgi filmle, çocukların psikolojik ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, eğlenceli vakit geçirme imkânı sunulması, aynı zamanda kültür alışverişinin teşvik edilmesi, yeni arkadaşlıklar kurulması ve göç konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Bakanlık olarak 2024 yılında ülke genelinde beş kez denetim uygulaması yapıldığını bildiren Çiftçiler, bütün kolluk birimlerinin katıldığı denetimlerde 90 bin 529 okul çevresi ve 156 bin okul servisinin kontrol edildiğini kaydetti. Çiftçiler, yapılan denetimlerde 763 bin 391 kişinin arandığını, 2 bin 173 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Çiftçiler'in verdiği bilgiye göre denetimler kapsamında 178 bin işyeri kontrol edildi, 378'ine işlem yapıldı.