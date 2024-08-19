Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı artırılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge yayımlandı. Yeni dönemde öğrencilerin bilimsel, zihinsel ve analitik düşünme gelişimlerinin yanı sıra eğitimde kapsayıcı ve bütüncül yaklaşım geliştirilmesi hedefleniyor. Buna göre öğrencilerin eleştirel bakış açılarını geliştirmek amacıyla kitap okuma etkinlikleri düzenlenecek. İlkokul ve ortaokul kademelerinde Türkçe, lise kademesinde ise Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, yaygın edebi türler arasından sınıf düzeyine uygun eserler seçilecek. Her dönem iki olmak üzere öğretim yılı boyunca toplam dört eser okunacak. Ayrıca bir eleştirel film analizi gerçekleştirilecek. Öğretim programı kapsamında değerlendirmeye tabi olacak dört eserin dışında da öğrencilerin kitap okuması teşvik edilecek. Eserler, zümre öğretmenleri tarafından öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak belirlenecek.Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programına uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) oluşturulacak. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri için hazırlanmış Özelleştirilmiş Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı'nın özel eğitim okullarında hayata geçirilecek.