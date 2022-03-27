Öğrencilerin Şaziye ablası

Afyonkarahisar'da yaşayan ve 2 yıldır taşımacılık sektöründe öğrenci servisi kullanan 47 yaşındaki Şaziye Gül Okumuş, görenlerin takdirini topluyor. İşini severek yapan Okumuş, öğrenci ve velilerin yanı sıra erkek meslektaşlarından da destek görüyor. Her gün Afyonkarahisar caddelerinde direksiyon sallayarak öğrencileri hem okulla hem de aileleriyle buluşturan Okumuş'a öğrenciler, "Şaziye abla" diye hitap ediyor. "Şoförlük erkek işi, sen bu işi yapamazsın" diyenlere inat, 2 yıldır işini özveriyle yaptığını söyleyen Okumuş, "Kadının gücü her şeye yeter. Bu gücü kendimizde gördüğümüz sürece her şeyin üstesinden gelebiliriz" dedi. İHA