Yükseköğretim Kurulu, öğrencilere yönelik Türkiye'nin bu zamana kadarki en kapsamlı araştırmasını yayımladı. 205 üniversiteden 264 bin 344 öğrencinin katılımıyla Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması (TÜDA) 15 tematik alanda 360 soruyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 72'si üniversitelerinden memnun, yüzde 64'ü üniversitelerini tanıdıklarına tavsiye ediyor.

YABANCI DİL DETAYI

Öğrenciler gelecek hedeflerine ulaşmak için yüzde 72 ile en çok yabancı dil becerilerini geliştirmek istiyor. Bunu yüzde 47 ile iletişim becerileri ve yüzde 39 ile teknik beceriler takip ediyor. Öğrencilerin yüzde 40'ı gelecekte yüksek lisans ve doktora yapmayı hedefliyor. Yüzde 34'ü kamuda, yüzde 31'i özel sektörde çalışmak istiyor, yüzde 23'ü ise girişimcilik yapmayı veya kendi işini kurmayı düşünüyor. Sonuçlara göre öğrenciler interneti yüzde 71 ile en çok sosyal medya amacıyla tercih ediyor. Bunu yüzde 42 ile eğitim, yüzde 39 ile araştırma, yüzde 34 ile alışveriş, yüzde 31 ile video izleme, yüzde 18'i müzik dinleme, yüzde 13'ü ile oyun takip ediyor. Öğrencilerin yüzde 83'ü ödevlerini yaparken yapay zekâ araçlarını kullanıyor. Yüzde 81'i yapay zekânın eğitim öğretim hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor. Yüzde 75'i ise eğitim ve öğretimde yapay zekâ araçlarının kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 74'ü yapay zekânın eğitim sürecinde verimliliklerini artıracağını söylerken yüzde 73'ü ise üniversitelerde yapay zekâ teknolojilerinin daha fazla kullanılmasının teşvik edilmesini istiyor.

KOŞULLAR YETERLİ BULUNDU

Öğrencilerin yüzde 59'u üniversitelerinde spor alanlarının fiziksel koşullarının yeterli olduğunu düşünüyor. Yüzde 58'i üniversitesinin spor ve fiziksel aktiviteler için yeterli imkân ve tesis sunduğunu belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 52'si üniversitesinde spor alanları çeşitliliğinin yeterli olduğunu düşünürken yüzde 47'si ise üniversitelerde spor alanlarında sunulan ekipman çeşitliliğinin yeterli olduğunu ifade ediyor.