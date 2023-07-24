Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında 3-19 Temmuz'da sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti.Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 97.8 olarak gerçekleşti.Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde, fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu. Doluluk oranı Anadolu liselerinde yüzde 99.79, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 96.09, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 93.31 olarak gerçekleşti.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.Yerleştirmeye esas birinci nakiller için dün başlayan tercihler 28 Temmuz'a kadar devam edecek ve sonuçlar 31 Temmuz'da açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta yapılacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.