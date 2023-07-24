Haberler Yaşam Haberleri Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti
Giriş Tarihi: 25.7.2023

Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. 1 milyon 14 bin 675 öğrenciden yüzde 95’i tercihlerine yerleşti. Depremzede öğrenciler ayrılan kontenjanları doldurdu

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında 3-19 Temmuz'da sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti.
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 97.8 olarak gerçekleşti.
Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde, fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu. Doluluk oranı Anadolu liselerinde yüzde 99.79, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 96.09, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 93.31 olarak gerçekleşti.



DEPREMZEDELER YERLEŞTİ
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI
Yerleştirmeye esas birinci nakiller için dün başlayan tercihler 28 Temmuz'a kadar devam edecek ve sonuçlar 31 Temmuz'da açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta yapılacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! Gözaltına alındı
CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!
CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
Düğün alışverişi
Google'a tazminat şoku! 'Patent ihlali' davası sonuçlandı
Burası Afrika değil, Marmaris
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA