Öğrencilerin bıçaklı kavgasında bir öğrenci öldü 3 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yer alan Rihan Parkı içerisinde yaşanan olayda 'Topu neden attın' tartışması üzerine öğrenciler arasındaki bıçaklı kavgada, E.İ.N. ve 4 arkadaşı üzerindeki bıçaklarla 4 öğrenciyi yaraladı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine 3'ü ağır 4 öğrenci bölgeye sevk edilen ambulanslarla Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Fikri Can Geçer hayatını kaybetti. Bir öğrenci tedavisinin ardından taburcu edilirken, 2'sinin ameliyata alındığını ve durumlarının ağır olduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren 14 yaşındaki E.İ.N., ve 4 kişi kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen öğrencilerden E.İ.E, tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 öğrenci ise, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Park içerisinde çocukların oyun oynadığı sırada yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin emniyet müdürlüğü tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada Bağlar ilçesi Rihan parkında madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıslar tarafından iki kişinin öldürüldüğü yönünde çıkan asılsız haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılmasının gerekliliğinin doğduğuna dikkat çekildi.

2 grup arasında çıkan kavga sonucunda, dört şahısın kesici aletle yaralandığı, yaralılardan birisinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan suça sürüklenen 5 çocuk suç aletleriyle birlikte yakalandı. Adli mercilere sevk edilen, şüphelilerden E.İ.N tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer dört suça sürüklenen çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kesici alet kullanan E.İ.N.' nin ve beraberindeki diğer dört suça sürüklenen çocuğun uyuşturucu suçlarından herhangi bir kayıtlarının bulunmadığı gibi yapılan araştırmalarda olay esnasında uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında bulunduklarını gösterir herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde de konunun uyuşturucuyla ilgili olduğuna dair herhangi bir şüpheli ya da müşteki beyanı bulunmamaktadır" denildi.