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Giriş Tarihi: 6.5.2022 10:55 Son Güncelleme: 6.5.2022 10:56

Öğrencilerini taciz etmişti: İstenen ceza belli oldu!

DHA
Öğrencilerini taciz etmişti: İstenen ceza belli oldu!

İğrenç olay İstanbul'da yaşandı... Fatih Ali İlkokulu'nda öğrencilerine tacizde bulunduğu ve ailelerine söylememeleri için tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkındaki soruşturma tamamlandı. 9 yaşındaki 13 çocuğun velisinin şikayetçi olduğu 50 yaşındaki öğretmen M.B. hakkında savcılık, birden fazla ve zincirleme şekilde "Cinsel istismar", "Kötü muamele" ve "Hakaret" suçlarından toplam 269 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 öğrencinin Atik Ali İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi oldukları ve şüpheli M.B'nin de bu sınıfta öğretmen olduğu kaydedildi. Şüphelinin bir öğrencisinin farklı zamanlarda ve birden fazla kez, vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğu, dizlerine oturttuğu ve "Annene sana dokunduğumu söylersen seni döverim" diyerek tehditte bulunduğu öne sürüldü.

Bazı öğrencilerine sarılarak, dokunarak cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli öğretmenin, bazı öğrencilerine de çöpünü attırıp suyunu aldırarak kötü muamelede bulunduğu belirtildi. Bazı çocukların kulağını çektiği, bağırdığı, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı da anlatılan iddianamede, şüphelinin istismarda bulunduğu bir başka öğrencisini ise "Babanıza söylerseniz sizi keserim. Sakın annenize babanıza haber vermeyin, sizi öldürürüm" diyerek tehdit ettiği de iddianamede yer aldı.

Bir kız öğrencinin kendi el yazısıyla uğradığı istismarı ve kötü muameleyi anlattığı, diğer mağdur anlatımlarının birbirlerini doğruladığı ve mağdur çocukların ailelerine durumu anlatmalarının da sözlerinin itibar edilebilir olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Şikayet üzerine 23 Şubat'ta tutuklanan şüpheli M.B.'nin birden fazla kez ve zincirleme olarak "Çocuğun cinsel istismarı", "Kötü muamele" ve "Hakaret" suçlarından her bir çocuk için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 yıl 4 aydan 269 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Öğretmen M.B. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Öğrencilerini taciz etmişti: İstenen ceza belli oldu!
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