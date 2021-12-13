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Giriş Tarihi: 13.12.2021 19:44 Son Güncelleme: 13.12.2021 20:00

Öğrencilerle etkinlikte buluştular...Hedef terör örgütlerinin faaliyetlerini önlemek

EMİR SOMER EMİR SOMER
Öğrencilerle etkinlikte buluştular...Hedef terör örgütlerinin faaliyetlerini önlemek

İstanbul Terör Polisleri, terör örgütlerinin “Eleman Kazanma” ve “Propaganda” faaliyetlerini engellemek amacıyla gençlerle özel bir etkinlik düzenledi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütlerinin üniversite, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere ve herhangi bir eğitim görmeyen gençlere yönelik yürüttükleri "Eleman Kazanma" ve "Propaganda" faaliyetlerini engellemek amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" kapsamında yapıldı. Beşiktaş ile Kayserispor karşılaşması öncesinde düzenlenen etkinliğe Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören toplam 100 öğrenci ile 7 öğretmenin katılımı sağlandı.



ÖĞRENCİLER ÇOK MEMNUN KALDI



Bölücü terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen çifte bombalı hain terör saldırısında şehit düşen 40 polis için Şehitler Tepesi'nde dua okundu. Anma etkinliğinde Şehitler Tepesi'ne karanfil bırakılmasının ardından öğrencilere ve öğretmenlere kupa bardağı, broşür, anahtarlık, not defteri ve kalemler hediye edildi. Meyve suyu, kek ve su ikramı yapılarak futbol karşılaşması izlendi ve etkinlik sona erdi. Müsabakayı izlemeye gelen 83 öğrencinin daha önce hiç futbol karşılaşması izlemediği ve öğrencilerin düzenlenen etkinlikten dolayı çok memnun olduklarının gözlemlendiği ifade edildi.

Etkinliğe İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü Abdurrahman Soğuksu da personelleri ile birlikte katıldı.

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Öğrencilerle etkinlikte buluştular...Hedef terör örgütlerinin faaliyetlerini önlemek
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