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Giriş Tarihi: 8.11.2021 16:42 Son Güncelleme: 8.11.2021 16:50

Öğrencinin öğretmene şiddeti protesto edildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Öğrencinin öğretmene şiddeti protesto edildi

İstanbul Beyoğlu’nda Mustafa Katip Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki öğrenci grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan öğretmenin öğrenciler tarafından darp edilmesi sendika üyeleri tarafından protesto edildi.

Mustafa Katip Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz hafta iki öğrenci arasındaki kavgayı ayıran öğretmenin darp edilmesi ve sonrasında yine iki öğretmenin sözlü ve fiziksel saldırıya uğraması okul önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi. Okul önünde bir araya gelen sendika temsilcileri pankart açarak yaşanan şiddet olaylarının son bulmasını istedi.

Geçtiğimiz hafta Mustafa Katip Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki gün arayla ciddi şiddet olayları olduğunu belirten Eğitim -Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ayfer Koçak "Öğrencilerin okul çıkışında başka bir öğrenciyi tartaklamasına müdahale etmek isteyen öğretmen arkadaşlarımızın bu öğrencilerin önce sözlü, ardından da fiziki şiddetiyle karşılaştıkları olay basit bir disiplin meselesi olmamakla birlikte sadece bu okul ile ilgili bir sorun da değildir. En az arkadaşımıza şiddet kadar tehlikeli olan bir şey ise sürecin başlama biçimidir. Öğrencinin tartaklanmasına engel olmaya çalışan Ebru Yıldırım Genç, ardından öğretmen arkadaşlarına yönelen şiddete engel olmaya çalışan iki genç öğretmenin de şiddete uğraması, okullarda sıkça yaşanan artık öğretmenlerin dahi engelleyemediği akran zorbalığıdır" dedi. Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Öğrencinin öğretmene şiddeti protesto edildi
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