Öğrencinin üzerine araç sürüp kovaladığı iddia edilmişti: O müdür yardımcısı açığa alındı!

DAHA ÖNCE DE İKİ KEZ SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Polisin gözaltına aldığı müdür yardımcısı A.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baba Birgül'ün başvurusu sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından A.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.Ç. açığa alındı. Daha önce de benzer olaylar nedeniyle A.Ç.'nin iki kez idari soruşturma geçirdiği, ancak delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.