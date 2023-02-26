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Giriş Tarihi: 26.2.2023 12:51

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Tutuklandı...

Antalya'nın Alanya ilçesinde lise öğrencisi A.A.'ya (18) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İngilizce öğretmeni K.D. (43), gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Tutuklandı...

Lise son sınıf öğrencisi A.A., hem okulda öğretmeni olan hem de dışarıda kendisine ders veren İngilizce öğretmeni K.D.'nin cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, durumu ailesine anlattı. A.A.'nın ailesinin şikayeti ile K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

"TÜM KIZ ÇOCUKLARINA BENZER ŞEYLERİ YAPABİLİR"

Mağdur A.A., avukat aracılığı ile savcılığa verdiği ifadesinde, "İngilizce öğretmeni K.D., Eylül 2021 tarihinden beri bize ders vermektedir. Ayrıca kendisinden özel ders de alıyordum. Geçen yıl farklı zamanlarda K.D., sarılarak ve dudağımdan öperek fiziksel tacizde bulundu. Karşı koymama rağmen 3 kez de cinsel ilişki bulundu. Bunlar, gerçekleştirdiği tarihlerde 18 yaşından küçüktüm. Daha sonra olup, bitenleri aileme anlattım. Onlar bana destek oldular. Kendimi toparlayarak şikayetçi olmaya karar verdim. Bana bunları yapan sanık, tüm kız çocuklarına benzer şeyleri yapabilir. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.



TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi sulh ceza hakimliği'nde savunma yapan öğretmen K.D., A.A.'ya özel ders verdiğini, toplamda 5-6 kez kendisinin evine geldiğini, hiçbir cinsel ilişki yaşamadıklarını iddia etti. Hakimlik, kaçma ve delilleri karartma şüphesine dikkati çekip, K.D.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanmasına hükmetti. Cezaevine gönderilen K.D. hakkında 2 kız öğrencinin daha şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Tutuklandı...
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