Öğrencisini döven öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis





ÖĞRENCİSİNİ SUÇLADI



Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada savunma yapan Ali Rıza Y., "T.K. sigara içtim, diye bana iftira attı. Ben onu sürekli okşayarak uyardım. Buna da bütün sınıf şahit. Talha kedileri boğup öldürüyordu, bacaklarını ayırıyordu. Okuldaki kız çocuklarını taciz ediyordu. Bundan dolayı uyardım. Onun resim öğretmeni olmasını istiyordum. 2013 yılında da buna benzer bir olay yaşamıştım ve 25 gün hapis cezası aldım. İyi halden dolayı 20 güne düşürdüler, cezam ertelenmişti. Ben 2014 yılında KPSS sınavında Türkiye 84'üncüsü oldum. Mahkemenizden de cezanın ertelenmesini istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, Ali Rıza Y.'ye 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



T.K.'nin ailesi de kararı az bulduklarını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi.