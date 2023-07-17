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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Öğrencisini döven öğretmenin 1.5 yıl hapsi istendi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Öğrencisini döven öğretmenin 1.5 yıl hapsi istendi
İstanbul Şişli'deki bir Anadolu lisesinde öğrencisi B.C.'yi (16), öğretmenler odasında güvenlik kamerasının kör noktasına çekerek tekme tokat döven öğretmen İbrahim A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan diğer öğretmenler herhangi bir darp görmediklerini söyledi. Savcılık, öğrencinin darp raporunu dikkate alarak öğretmen hakkında "kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan düzenlediği iddianamede 1.5 yıla kadar hapis talep etti.

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Öğrencisini döven öğretmenin 1.5 yıl hapsi istendi
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