Öğrencisini döven öğretmenin cezası onandı: Karardan dolayı mutluyuz!

Kararı değerlendiren A.E.'nin babası Nazım E. "Yüce Türk adaletinin ve bağımsız yargının vermiş olduğu bu karardan dolayı mutluyuz. Bundan sonraki süreçte tazminat davası açacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu olaydan dolayı benim oğlumun psikolojisi bozuldu. Oğlum da halen bu olayın etkileri sürüyor. Çocuğum olaydan önce Galatasaray'ın altyapısında oynuyordu. Çocuğum futboldan uzaklaştı. O nedenle verilen karar bizi memnun etti" diye konuştu.