Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Batman Borsa İstanbul Orta Okulu koridorunda ismi öğrenilemeyen bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını gören öğretmen Levent Döndü, çocuğa 'Heimlich' manevrası yaptı.

Güvenlik kamerasına da anbean yansıyan anlarda öğretmenin yaklaşık 15 saniye süren müdahalesi sonrasında öğrencinin nefes borusuna kaçan yiyecek çıktı. Büyük panik yaşayan çocuğu sakinleştiren öğretmenler, durumu ailesine bildirdi. Okula gelen öğrencinin ailesi, kızlarının hayatını kurtaran öğretmene teşekkür etti.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi'nden ilk yardım eğitimi alan öğretmen Levent Döndü'nün hayat kurtaran müdahalesi, ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.