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Giriş Tarihi: 19.2.2022

Öğrencisini kanserden kaybetti, ücretsiz Fransızca öğretmeye başladı

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Öğrencisini kanserden kaybetti, ücretsiz Fransızca öğretmeye başladı
Fransa'da doğup büyüyen Aykut Yavuz (49), kazandığı tıp fakültesini babasını kaybedince bırakıp ailesi ile birlikte yurda döndü. Marmara Üniversitesi Fransızca öğretmenliği bölümünü kazanan Yavuz kısa süre içinde hocalarının beğenisini kazandı. Öğrencilik yıllarında 11 yaşındaki İlayda'ya özel Fransızca dersi vermeye başladı. İlayda ile öğretmen öğrenciden çok abi kardeş ilişkisi kurduklarını aktaran Yavuz, başta İlayda'nın kanser olduğundan haberi olmadığını belirtti. İlayda'nın derslere ara vermesinin ardından hayatını kaybettiğini belirten Yavuz, şimdilerde Bursa'da avukatlık stajı yapıyor. Yavuz 2019'da sosyal medya üzerinden açtığı kanalda ise ücretsiz Fransızca dersleri veriyor.

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Öğrencisini kanserden kaybetti, ücretsiz Fransızca öğretmeye başladı
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