Öğrencisini kanserden kaybetti, ücretsiz Fransızca öğretmeye başladı

Fransa'da doğup büyüyenAykut Yavuz(49), kazandığıtıp fakültesinibabasınıkaybedincebırakıp ailesiile birlikteyurda döndü.MarmaraÜniversitesiFransızcaöğretmenliğibölümünükazanan Yavuz kısa süre içinde hocalarınınbeğenisini kazandı. Öğrencilikyıllarında 11 yaşındaki İlayda'ya özelFransızca dersi vermeye başladı. İlaydaile öğretmen öğrenciden çok abi kardeşilişkisi kurduklarını aktaran Yavuz,başta İlayda'nın kanser olduğundanhaberi olmadığını belirtti. İlayda'nınderslere ara vermesinin ardından hayatınıkaybettiğini belirten Yavuz, şimdilerdeBursa'da avukatlık stajı yapıyor.Yavuz 2019'da sosyal medyaüzerinden açtığı kanalda ise ücretsizFransızca dersleri veriyor.