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Giriş Tarihi: 14.2.2022 10:25 Son Güncelleme: 14.2.2022 10:36

Öğrenciyi darp eden 2 kişi tutuklandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Öğrenciyi darp eden 2 kişi tutuklandı

Gaziantep’te tartıştığı okul arkadaşının çağırdığı bıçaklı ve silahlı kişiler tarafından tekme tokat dövülen öğrenciye saldıranlardan ikisi tutuklandı.

Gaziantep'te okulda tartıştığı arkadaşının çağırdığı kişiler tarafından dövülen öğrenciyi darp eden bıçaklı ve silahlı kişiler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Güvenevler mahallesindeki bir parkta meydana gelen olayda, Erdal K. adlı öğrenci tartıştığı okul arkadaşının çağırdığı kişiler tarafından parkta dakikalarca dövüldü. Tek başına yakaladıkları öğrenciye bıçak çekip tekme tokat dövüp başına kaskla vuran kişiler şikayet üzerine gözaltına alındı.

Çektikleri görüntüleri sosyal medyada da yayınlayan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 kişi de serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "10 Şubat 2022 tarihinde Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen E.K. isimli müştekiye yönelik yağma olayı ile ilgili olarak birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları tespit edilen 4 suça sürüklenen çocuk yakalanmış, 13 Şubat 2022 tarihinde adli mercilere sevk edilen suça sürüklenen çocuklardan 2'si nitelikli yağma suçundan tutuklanmış, diğer 2'si ise serbest kalmıştır" denildi.

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Öğrenciyi darp eden 2 kişi tutuklandı
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