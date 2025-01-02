Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 600 milyon liralık büyük ikramiye, '1052448' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi ve İzmir'in Bergama ilçesindeki bayilerden satılan fiziki biletlere çıktı. Çeyrek biletlerin sahipleri, dağıtım garantisi uygulaması kapsamında ikramiyenin eşit olarak 3'e bölünmesiyle 200'er milyon lira kazandı. İzmir'deki talihlinin biletini, Bergama ilçesi Bankalar Caddesi'nde gezici bayi Serkan Biberci'den aldığı belirlendi. Biberci, "Daha önce de bayilik yaptım. Ancak, 8 yıl kadar bir süre ara vermiştim. 3 ay önce tekrar bayilik aldım. Büyük ikramiye bizden çıktı. Talihli, 200 milyon TL ikramiye alacak" dedi. Talihliyi tanımadığını kaydeden Biberci, "Ortaya çıkacağını da sanmıyorum ama inşallah çıkar. Bizi de görür. Bileti benim sattığıma dair, dün bana şeften mesaj geldi. Öğrenince ben de çok şaşırdım" diye konuştu.