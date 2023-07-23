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Giriş Tarihi: 23.7.2023 11:36 Son Güncelleme: 23.7.2023 11:46

Öğrenme hiçbir zaman bitmez, diploma sadece yarının anahtarıdır

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden başarıyla mezun olan 130 öğrenci yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın katılımı ile gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Öğrenme hiçbir zaman bitmez, diploma sadece yarının anahtarıdır

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden başarıyla mezun olan 130 öğrenci yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı'nın katılımı ile gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı birer konuşma yaptı. Tüm mezunlar adına ise psikoloji bölümünden Çiğdem Gök duygularını dile getirdi. Konuşmaların ardından mezunlar büyük bir coşku ile keplerini attı.

Konuşmasına, mezun öğrencileri ve ailelerini kutlayarak başlayan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, "Burada aldığınız kaliteli eğitim ile gelecekteki sorunları çözen gençler olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Zorluklarla dolu bu hayatta yolunuz açık olsun, aldığınız eğitim ile tüm zorlukları aşacaksınız. Öğrenme hiçbir zaman bitmez, bu diploma sizin için sadece yarının anahtarıdır" dedi.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise "Mükemmellik asla bir tesadüf değildir. Alanlarınıza yapacağınız katkının kalıcı olmasını istiyorsanız, kalite için daha fazla çaba gösterin. Kalitenin sadece zihne değil kalbe de hitap ettiğini aklınızdan çıkarmayın. Dünya sizin katkılarınızı bekliyor ve onu daha iyiye doğru şekillendireceğinizden her zaman eminiz" diye konuştu.

Tüm mezunlar adına konuşma yapan psikoloji mezunu Çiğdem Gök de , "Psikoloji toplumumuzu ve bireylerimizi sağlıklı bir geleceğe ulaşmasına öncülük eder. Bu önemli görev ise bizlere düşüyor. Yakın Doğu Üniversitesi'nde aldığımız eğitim ile dünyaya çok farklı bir pencereden bakıyoruz. Ülkemizin ve dünyamızın ihtiyaçlarının ve kendi sorumluluklarımızın farkındayız" şeklinde konuştu.

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