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Giriş Tarihi: 8.3.2023 15:19

Öğretim üyesinden depremzede öğrenciye şok sözler: Sanki atom bombası attılar

Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören bir öğrenci ile dersine giren bir öğretim üyesi arasında geçen konuşma olduğu iddia edilen ses kaydı gündeme bomba gibi düştü.

ENES GÜNEŞ
Öğretim üyesinden depremzede öğrenciye şok sözler: Sanki atom bombası attılar

Düzce Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen konuşmada depremzede öğrenci insan kaynakları dersi için görüşme yapamadığını ve bulunduğu bölge yıkıldığı için firma bulamadığını söylerken, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi olduğu iddia edilen şahıs ise "Bırak! Sanki atom bombası düştü" diyerek şok bir cevap verdi.

Düzce Üniversitesi ise konu ile ilgili açıklama yaparak, konu ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında düşünülen ve sosyal medyada paylaşılan konuyla ilgili, Rektörlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Öğretim üyesinden depremzede öğrenciye şok sözler: Sanki atom bombası attılar
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