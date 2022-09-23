Öğretmen 8 aylık eşini, doğrama tahtasıyla başına vurup öldürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Durmuş, sabah erken saatlerde okula gitmek için uyandığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Zeliha Durmuş ile tartıştı. Tartışma sırasında mutfaktaki doğrama tahtasıyla eşinin başına vuran Durmuş, eşinin kanlar içinde yere yığıldığını görünce polise giderek teslim oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Zeliha Durmuş'un cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

2 çocuğunun annesi olan ilk eşinden boşanan Süleyman Durmuş'un 8 ay önce Zeliha Durmuş ile evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.