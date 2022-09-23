Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen 8 aylık eşini, doğrama tahtasıyla başına vurup öldürdü
Giriş Tarihi: 23.9.2022 11:19 Son Güncelleme: 23.9.2022 11:40

Öğretmen 8 aylık eşini, doğrama tahtasıyla başına vurup öldürdü

Gaziantep’te bir öğretmen sabah erken saatlerde tartıştığı 8 aylık eşini mutfakta kullanılan doğrama tahtasına vurarak öldürdü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Öğretmen 8 aylık eşini, doğrama tahtasıyla başına vurup öldürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Durmuş, sabah erken saatlerde okula gitmek için uyandığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Zeliha Durmuş ile tartıştı. Tartışma sırasında mutfaktaki doğrama tahtasıyla eşinin başına vuran Durmuş, eşinin kanlar içinde yere yığıldığını görünce polise giderek teslim oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Zeliha Durmuş'un cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

2 çocuğunun annesi olan ilk eşinden boşanan Süleyman Durmuş'un 8 ay önce Zeliha Durmuş ile evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Öğretmen 8 aylık eşini, doğrama tahtasıyla başına vurup öldürdü
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