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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Öğretmen 8 aylık eşini öldürdü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Öğretmen 8 aylık eşini öldürdü
GAZİANTEP'IN İslahiye ilçesindeki bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Durmuş (55), sabah erken saatlerde okula gitmek için uyandığı sırada 8 ay önce evlendiği eşi Zeliha Durmuş (41) ile tartıştı. Tartışma sırasında mutfaktaki doğrama tahtasıyla eşinin başına vuran Durmuş, eşinin kanlar içinde yere yığıldığını görünce polise giderek teslim oldu. Durmuş, elleri kelepçeli olarak polislerle birlikte tekrar eve geldi. Evin kapısını açarak yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan karısını gösteren Durmuş'un, polislere, "Sizi yordum, kusura bakmayın. Olmaması gereken bir işti" diyerek özür dilediği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zeliha Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman Durmuş'un ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

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Öğretmen 8 aylık eşini öldürdü
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